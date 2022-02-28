Eczacılık taban puanları kaç 2022?

İnsanlar başarılı olacaklarını düşündükleri mesleği seçmek isterler. Çünkü yeteneğin olmadığı bir meslek grubunda kişi başarısız olur ve bu nedenle de mutsuz olur. Eczacılık okumak isteyen kişiler, eczacılık taban puanlarını araştırmakta. Peki, eczacılık taban puanı ve başarı sıralaması kaç?