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Eczacılık taban puanları kaç 2022?

İnsanlar başarılı olacaklarını düşündükleri mesleği seçmek isterler. Çünkü yeteneğin olmadığı bir meslek grubunda kişi başarısız olur ve bu nedenle de mutsuz olur. Eczacılık okumak isteyen kişiler, eczacılık taban puanlarını araştırmakta. Peki, eczacılık taban puanı ve başarı sıralaması kaç?

2 Saat Önce
2022-02-28 17:09:03
Eczacılık taban puanları kaç 2022?

Meslek seçimi, lisede gösterdiğimiz çabalar sayesinde yapılan bir seçimdir. YKS sınavına geri sayım sürerken adaylar, üniversitelerin taban puanlarını araştırmakta. Eczacılık bölümüne girmek isteyen adaylar 2022 yılına ait taban puanlarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Eczacılık taban puanları 2022

1_104

2_103

3_95

4_75

5_24

Eczacı maaşları ne kadar?

Yardımcı Eczacı maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Yardımcı Eczacı maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. .

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