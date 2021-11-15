EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın giriş

2021 Kasım seminer programı için araştırmalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kasım tatilinde uygulanacak öğretmenlerin mesleki eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu ve seminerlerin online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte 15-19 Kasım tatil tatilinin seminer programı…