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TIMETURK / EĞİTİM / e-YÖKDİL için başvurular başladı

e-YÖKDİL için başvurular başladı

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre e-YÖKDİL için başvuru ekranı açıldı. Başvurular ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek

44 Dakika Önce
2022-04-06 14:34:02
e-YÖKDİL için başvurular başladı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre e-YÖKDİL için başvurular başladı. 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabiliyor.

Ekran Resmi 2022-04-06 14.38.32

Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL'i, temel değerlerimizden biri olan sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ilkemiz gereği bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bugün başlayan sınava başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4 bin, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

Öte yandan, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri önceden tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandığı ve adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu belirtildi.

Ekran Resmi 2022-04-06 14.38.11

E- YÖKDİL ÜCRETİ NE KADAR?

E YÖKDİL sınav ücreti 360,00 TL'dir. Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-YÖKDİL için işleme alınan aday bilgilerinizi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Kredi/banka kartı ile ödemiş olduğunuz sınav ücretinin e-YÖKDİL için kayıtlara alındığını (sınav ücretinin yatırıldığını) teyit ederek kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz.

Sınav ücretini yatıran adayların her ne sebeple olursa olsun sınav ücreti iade edilmez/devredilmez. .

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