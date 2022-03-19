E-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2022/3 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanır? Aynı gün saat kaçta belli olur? Binlerce kişi 19 Mart 2022'de E-YDS 2022/3 İngilizce sınavına katılacak. Adaylar sonuçlarını aynı gün öğrenebilecek.

E-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2022/3 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanır? Aynı gün saat kaçta belli olur? Binlerce kişi 19 Mart 2022'de E-YDS 2022/3 İngilizce sınavına katılacak. Adaylar sonuçlarını aynı gün öğrenebilecek.

e-YDS 2022/3 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanır?

E-YDS sınav sonuçları aynı gün içerisinde öğrenilebilirliyor.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

E-YDS nedir?

YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Boşluk Doldurma, Çeviri, Diyalog,Yakın Anlam ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

Ayrıca 2014 yılından itibaren ilki 20 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere YDS'nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır.] e-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımı da aynı şekilde hazırlanmıştır ve sadece ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sınava 2017 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde girilebilmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre hemen hemen her ay sınav yapılmaktadır. .