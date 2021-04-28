19 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasına ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma kararı ile yapılması planlanan sınavların durumları da merak edilir oldu. 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan e-YDS İngilizce ve e-YDS Bulgarca sınavlarına girecek olanlar e-YDS İngilizce ertelendi mi, iptal mi edildi? e-YDS Bulgarca sınavı ne zaman yapılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Peki e-YDS 2021/4 İngilizce ertelendi mi, iptal mi edildi? e-YDS 2021/5 Bulgarca sınavı ne zaman yapılacak?

19 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasına ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma kararı ile yapılması planlanan sınavların durumları da merak edilir oldu. 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan e-YDS İngilizce ve e-YDS Bulgarca sınavlarına girecek olanlar e-YDS İngilizce ertelendi mi, iptal mi edildi? e-YDS Bulgarca sınavı ne zaman yapılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Peki e-YDS 2021/4 İngilizce ertelendi mi, iptal mi edildi? e-YDS 2021/5 Bulgarca sınavı ne zaman yapılacak?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar tam kapanma kararı ile e-YDS sınavlarının ertelenip ertelenmediğinim araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavı olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili ÖSYM'den herhangi bir açıklam geldi mi?

e-YDS İngilizce ertelendi mi, iptal mi edildi?

Tam kapanma kararından sonra ülke genelinde tüm eğitim ve öüretim faaliyetleri uzaktan eğitime döndü. MEB'e bağlı kurumlarda da sınavlar ertelendi. e-YDS sınavına girecek olan adaylar da e-YDS ertelendi mi sorusunu sormaya başladı. e-YDS sınavıyla ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları sizlere aktaracağız.

YDS / e-YDS nedir?

YDS / e-YDS nedir? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. ... YDS ile e-YDS arasındaki tek fark; e-YDS'nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır.

e-YDS sınav takmimi

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