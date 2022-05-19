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TIMETURK / EĞİTİM / e-YDS cumartesi günü yapılacak

e-YDS cumartesi günü yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/6, cumartesi günü yapılacak.

21 Dakika Önce
2022-05-19 09:48:51
e-YDS cumartesi günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/6 (İspanyolca/İtalyanca) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyek.

Adaylar, sınav sonuçlarını, aynı gün saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. .

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