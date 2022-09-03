e-Okul VBS Nedir, Nasıl Kullanılır? 2022 e-Okul Veli Girişi

e-Okul nedir? e-Okul giriş işlemi nasıl yapılır? e-Okul Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılından itibaren kullanımı yapılan bir sistemdir. e-Okul sistemi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Nedir, Nasıl Kullanılır?

Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-Okul sisteminde işlemleri gerçekleşmektedir. 2007 Yılında beridir kullanımı yapılan e-Okul sistemi içerisinde; öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavlar hakkında tüm bilgilendirilmelere ulaşılmayı sağlayan bir sistemdir.

e-Okul Öğrenci Şifresi Nasıl Alınır?

e-Okul sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifre işlemleri öğrencinin bağlı olduğu kurumdaki okul yönetiminde sistemden görevli bulunan idareci tarafından verilmektedir. Öğrenci giriş şifresi olarak okul yönetimi tarafından sadece öğrenci numarası verilmekte.

e-Okula Girmek İçin Ne Yapmalıyım?

e-Okul sistemine giriş işleminizi yapabilmek için öncelikle “e-okul.meb.gov.tr” adresine gidiniz. Ardından karşınıza çıkan ekrandaki güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını gerekli boşluklara yazmanız gerekiyor. Daha sonra veli girişi tamamlanmış oluyor. Öğrenci ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilinmekte.