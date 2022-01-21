E okul VBS giriş | E okul veli girişi kapandı mı? Not öğrenme e-okul

Yarıyıl tatiline girmeden önce veliler e-okul üzerinden öğrencilerin devamsızlık ve not bilgisini öğrenmek istiyor. Ebeveynler e- okul veli bilgilendirme sisteminden öğrencilerin takibini belli bir süre yapabiliyor. Peki ama VBS ne zaman kapanacak ve ne zamana kadar giriş yapılacak? E okul veli girişi kapandı mı? VBS not öğrenme ve detayları...

Yarıyıl tatiline girmeden önce veliler e-okul üzerinden öğrencilerin devamsızlık ve not bilgisini öğrenmek istiyor. Ebeveynler e- okul veli bilgilendirme sisteminden öğrencilerin takibini belli bir süre yapabiliyor. Peki ama VBS ne zaman kapanacak ve ne zamana kadar giriş yapılacak? E okul veli girişi kapandı mı? VBS not öğrenme ve detayları...

E-okul VBS giriş

Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) milyonlarca öğrencinin notlarına ve devamsızlık bilgisine ulaşılan bir öğrenci takip programıdır. Karneler verilmeden önce bilgilerin kapanmasıyla veliler artık sisteme erişim sağlayamaz. Sistem kapanana kadar devamsızlık ve not bilgisi girildiği takdirde veliler takibini canlı olarak yapabilir. Peki ama VBS'e nasıl girişy yapılır?

VBS girişi için öğrencinin okul numarası ve öğrencinin T.C. Kimlik numarası bilgileri yeterli olacaktır. Aşağıdaki linke tıklayarak VBS'ye giriş yapabilirsiniz.

Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş Yapmak İçin Tıklayınız...

E okul veli girişi kapandı mı?

Veli bilgilendirme Sistemi öğretmenlerin sınavları okuması ve notları girmesi durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Fakat geçtiğimiz yıllara göre bir tahmin yürütülmesi gerekirse 21 Ocak ve sonrasında VBS'nin girişinin engelleneceği düşünülebiir. .