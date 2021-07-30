E-Okul karne notları nasıl öğrenilir? E-Okul ders notları nasıl öğrenilir?

18 milyon öğrencinin merakla araştırdıkları soruların başında gelen e-okul notları nasıl öğrenilir? sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Birçok öğrenci online ortamda yayınlanan notlarını öğrenmek için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)’yi kullanmaktadır. Ders notlarının yanı sıra e-Karnenin de erişime açıldığı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi birçok kişi tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Peki e-Okul karne notları nasıl öğrenilebilir? E-Okul karne sorgulama işlemi nasıl yapılabilir? E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi vasıtasıyla öğrenciler, derslerden aldıkları notları rahatlıkla öğrenebilmektedir. Online ortamda sunulan bu hizmet sayesinde öğrenciler ders notlarının yanı sıra e-karnelerine de erişim sağlayabilmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan toplamda 18 milyon öğrenci bu sistemi kullanarak öğretmenleri tarafından verilen notları görebilmektedir. Özellikle sınav dönemlerinden sonra ve karne döneminde öğrenciler notlarını oldukça merak etmektedirler. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapmaya başlayan öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin nasıl çalıştığını öğrenmek isterler. İşte tüm detayları ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ders ve karne notları nasıl öğrenilir? sorusunun cevabı…

E-Okul karne notları nasıl öğrenilir?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler, eğitimlerine online ortamda ve EBA vasıtasıyla erişebilmektedirler. Bu süreçte her ne kadar sınavlar tam olarak yapılmamış olsa da öğretmenler tarafından öğrencilerin performansları ve içinde bulundukları konum göz önünde bulundurularak belirli notlar verilmiştir. Bu notları öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler MEB'in sunmuş olduğu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi vasıtasıyla bu işlemi yapabilmektedirler. E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş oldukça basittir. Giriş yapabilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Öncelikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) için hazırlanmış https://eokul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapılır.

Daha sonra açılan ekranda sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş seçeneğine tıklanır.

Bu seçeneğe tıklandıktan sonra karşımıza çıkan ekranda öğrenciye ait istenilen bilgiler ve Öğrenci T.C. kimlik numarası girilir.

Bu işlemden sonra ise VSB Güvenlik Kontrol adında bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada öğrenciye ait kimlik bilgileri gibi çeşitli bilgiler sorulmaktadır. Bu sorular öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafından gelmektedir.

Böylelikle sisteme giriş yapılmış olur.

E-Karne sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Pandemi sebebiyle okulların online eğitime geçmesi öğrencilerin karnelerini de etkilemiştir. Normal şartlarda dönem sonlarında okullarına giden öğrenciler karnelerini öğretmenlerinden almaktadırlar. Fakat pandemi şartları nedeniyle bu durumun pek mümkün olmaması, karnelerin de dersler gibi online ortama taşınmasını zaruri kılmıştır. Karnelerini almak isteyen öğrenciler e-Okul üzerinden elektronik karnelerine rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Öğrenciler karnelerinin yanı sıra taktir ve teşekkür belgelerine de bu sistem vasıtasıyla erişebileceklerdir. Elektronik bir şekilde verilen bu belgelerin aslına erişebilmek için öğrencilerin öğrenim gördükleri okullara müracat etmeleri gerekmektedir. E-Okul sistemine giren öğrenciler şu adımları takip ederek elektronik karnelerine erişim sağlayabilirler;

Öncelikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) için hazırlanmış https://eokul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapılır.

Daha sonra açılan ekranda sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş seçeneğine tıklanır.

Bu seçeneğe tıklandıktan sonra karşımıza çıkan ekranda öğrenciye ait istenilen bilgiler ve Öğrenci T.C. kimlik numarası girilir.

Bu işlemden sonra ise VSB Güvenlik Kontrol adında bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada öğrenciye ait kimlik bilgileri gibi çeşitli bilgiler sorulmaktadır. Bu sorular öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafından gelmektedir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra karne dahil tüm bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.