E-Okul karne görüntüleme 2021 | Karneye nereden bakılır? E-okul ders notu nasıl öğrenilir?

E-Okul karne görüntüleme 2021 | Karneye nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 18 Haziran'dan itibaren tüm öğrencilerin karnelerine dijital yoldan ulaşabileceğini açıklamıştı. Karnelerin belli olmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli de karne ve ders notu görüntüleme nereden ve nasıl yapılır sorularını araştırıyor. İlk-orta ve lise öğrencileri karne ve ders notlarına e-okul üzerinden ulaşabilirler. Peki e-okul ders notu nasıl öğrenilir?

E-Okul karne görüntüleme 2021 | Karneye nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 18 Haziran'dan itibaren tüm öğrencilerin karnelerine dijital yoldan ulaşabileceğini açıklamıştı. Karnelerin belli olmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli de karne ve ders notu görüntüleme nereden ve nasıl yapılır sorularını araştırıyor. İlk-orta ve lise öğrencileri karne ve ders notlarına e-okul üzerinden ulaşabilirler. Peki e-okul ders notu nasıl öğrenilir?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin karndesi ve ders notları 18 Haziran itibari ile erişime açılacak. Notlarını merak eden öğrenciler de 18 Haziran'da ders notu sorgulamak için yapılacak işlemleri merak ediyor. Karnelerin ve ders notlarının e-okul üzerinden açıklanacağı daha önce duyurulmuştu. Peki 2021 e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? Karneye nereden bakılır? E-okul ders notu öğrenme nasıl yapılır?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021'den itibaren dijital ortamda görünebilecek. Ayrıca karneleri basılı şekilde almak isteyenler de 2 Temmuz'dan sonra okullarından karnelerini alabilirler.

2021 KARNELERE NEREDEN BAKILIR?

Türkiye genelinde milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini e-okul üzerinden alacak. Peki karnelere nereden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir?

Öğreci ve veliler 18 Haziran'dan itibaren "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesine girerek notlarını öğrenebilirler. Öğrenciler ayrıca "takdir ve teşekkür" belgelerini de sistem üzerinden öğrenebilecek.

E-OKUL DERS NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın.

Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan yere tıklamalrı gerekiyor.

Sonra açılan sayfada bilgilerinizi eksiksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Haziran'da karneler öğrenci ve veliler açılacak. Okullar da 2 Temmuz'da kapanacak.

DİJİTAL KARNELER İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.