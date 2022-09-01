E-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı | Atama sonuçlarına nereden bakılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları

E-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı | Öğretmen adaylarının beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları sonuçlandı. Atama sonuçlarına nereden bakılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hangi ekrandan görüntülenir? Öğretmenler hangi branşlardan atandı? Hangi branştan kaç öğretmen atandı? İşte merak edilen detayların yanıtları!

Öğretmen adaylarının beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları sonuçlandı. Atama sonuçlarına nereden bakılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hangi ekrandan görüntülenir? Öğretmenler hangi branşlardan atandı? Hangi branştan kaç öğretmen atandı? İşte merak edilen detayların yanıtları!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 20 bin öğretmen ataması tamamlandı. Milyonlarca öğretmen adayı, sonuçların sorgulama ekranlarına ulaşmaya çalışıyor. Peki atama sonuçlarına nereden bakılır?

E-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı

Açıklanan e-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

SMS yoluyla bildirilecek!

Öğretmen adaylarının başvuruda belirtmiş olduğu numaralar dikkate alınacak. Ataması yapılan öğretmenlere SMS yoluyla bilgi verilecek.

Hangi branşlardan kaç kişilik atama yapıldı?

MEB tarafından yayımlanan verilere göre;99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atandı.

Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacağı belirtilmişti. En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında olması dikakt çekti.

Aynı zamanda 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti. .