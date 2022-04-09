Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralaması belli oldu! İlk 500'e giren Türk üniversitesi var mı?
Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralamasında ilk sırayı İngiliz Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yer aldı. İlk 500'de Türkiye'den üniversitenin bulunmadığı sıralamada Koç Üniversitesi, 511-520 aralığında yer alarak değerlendirmeye Türkiye'den dahil olan 21 üniversite arasında ilk sırayı aldı.
2022-04-09 16:10:40
Dünya çapında bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, bilgi aktarımı, uluslararası fakülte ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 kriterde değerlendiren Quacquarelli Symonds, 2022 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.
Listede Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1543 üniversite arasında birinci oldu.
İlk 500'de Türkiye'den üniversitenin bulunmadığı sıralamada Koç Üniversitesi, 511-520 aralığında yer alarak değerlendirmeye Türkiye'den dahil olan 21 üniversite arasında ilk sırayı aldı.
2004'ten beri yapılan üniversiteler sıralamasında bu yılki ölçümlerde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün ardından Oxford Üniversitesi ikinci oldu.
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