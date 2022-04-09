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TIMETURK / EĞİTİM / Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralaması belli oldu! İlk 500'e giren Türk üniversitesi var mı?

Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralaması belli oldu! İlk 500'e giren Türk üniversitesi var mı?

Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralamasında ilk sırayı İngiliz Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yer aldı. İlk 500'de Türkiye'den üniversitenin bulunmadığı sıralamada Koç Üniversitesi, 511-520 aralığında yer alarak değerlendirmeye Türkiye'den dahil olan 21 üniversite arasında ilk sırayı aldı.

2 Saat Önce
2022-04-09 16:10:40
Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralaması belli oldu! İlk 500'e giren Türk üniversitesi var mı?

Dünya çapında bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, bilgi aktarımı, uluslararası fakülte ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 kriterde değerlendiren Quacquarelli Symonds, 2022 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.

ingiliz

Listede Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1543 üniversite arasında birinci oldu.

İlk 500'de Türkiye'den üniversitenin bulunmadığı sıralamada Koç Üniversitesi, 511-520 aralığında yer alarak değerlendirmeye Türkiye'den dahil olan 21 üniversite arasında ilk sırayı aldı.

2004'ten beri yapılan üniversiteler sıralamasında bu yılki ölçümlerde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün ardından Oxford Üniversitesi ikinci oldu.

Ekran Resmi 2022-04-09 16.12.06

İlk onda ağırlıklı olarak Amerikan ve İngiliz üniversiteleri yer aldı

İlk beşte sadece Amerikan ve İngiliz üniversitelerinin bulunduğu listede, İngiltere'den Cambridge Üniversitesi Stanford ile aynı puanı alarak üçüncülüğü paylaştı.

İlk beşe giren son üniversite ise ABD'den Harvard oldu. Toplam 9 Amerikan ve İngiliz üniversitesinin yer aldığı ilk 10'da Avrupa'dan sadece İsviçre'deki Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) sekizinci sırayı alabildi.

Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler ise ilk 500'de yer bulamadı. Koç Üniversitesi'nin (511-520) ardından Sabancı Üniversitesi yer aldı. 541 – 550 aralığındaki bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (551-560), Bilkent Üniversitesi (591-600) ve Boğaziçi Üniversitesi (701-750) takip etti.

Türkiye'den 9 üniversite ilk binde

Bu üniversitelerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi 701–1000 aralığında sıralandı. Böylece sıralamanın 500-1000 bandında Türkiye'den 9 üniversite yer buldu. Bu 9 üniversitenin sadece İstanbul ve Ankara'da bulunması dikkat çekti.

Sıralamadaki diğer üniversiteler şöyle:

  • Anadolu Üniversitesi (1001-1200)
  • Ege Üniversitesi (1001-1200)
  • Gazi Üniversitesi (1001-1200)
  • İstanbul Aydın Üniversitesi (1001-1200)
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi (1001-1200)

  • Izmir Institute of Technology (IZTECH) (1001-1200)

  • Akdeniz Üniversitesi (1201+)

  • Çukurova Üniversitesi (1201+)

  • Dokuz Eylül Üniversitesi (1201+)

  • Marmara Üniversitesi (1201+)

  • Sakarya Üniversitesi (1201+)

  • Yıldız Teknik Üniversitesi (1201+)

Sıralama, küresel eğitim alanında analitik hizmeti veren ve raporlar hazırlayan QS Quacquarelli Symonds tarafından yapıldı.

Ölçümlerde üniversiteler şu kriterlere göre değerlendirildi:

  • Akedemik prestij
  • Eğitim hizmetini sunan kuruluşun prestiji
  • Fakülte/öğrenci oranı
  • Fakülte başına yapılan alıntılama
  • Uluslararası Fakülte Oranı
  • Uluslararası Öğrenci Oranı

Kaynak: Euronews Türkçe

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