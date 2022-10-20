'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine DEÜ'den 23 akademisyen

ELSEVİER ve Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' araştırması sonuçlandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 23 bilim insanı yer aldı

Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste yayımlandı. Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlanan sıralama, 'kariyer boyu etki' ve 'yıllık etki' olarak iki kategoride listelendi.

DEÜ'den 23 akademisyen listede

Buna göre DEÜ, dünyanın saygın bilim insanlarının yer aldığı listeye 23 akademisyeni ile girmeyi başardı. Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, 'yıllık etki' kategorisinde toplam 200 bin 410 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı araştırmaya, Türkiye'den toplam bin 202 bilim insanı dahil oldu.

DEÜ, kariyer boyu etki kategorisinde 17 ve yıllık etki kategorisinde 23 akademisyen ile listelere girdi. DEÜ, Türkiye'de listeye giren bilim insanı sayısı bakımından önceki yıllara göre yükseliş kaydetti ve Türkiye'deki üniversiteler arasında sekizinci sırada yer aldı.

Kariyer analizinin yapıldığı ve son beş yıllık yayınların atıf etkisine göre dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 'kariyer boyu etki' kategorisinde, değerlendirmeye alınan toplam 195 bin 606 kişi arasında DEÜ'den 17 bilim insanı listeye dahil oldu.

Türkiye'den toplam 897 bilim insanının son beş yıllık yayınlarının atıf etkisine göre sıralandığı bu kategoride DEÜ, listeye giren bilim insanları ile Türkiye'de ilk on içinde yer almayı başardı.

"Üniversitemiz güzel neticeler elde etti"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 'Dünyada ilk 500' hedefi kapsamında tırmanışını sürdüreceğini vurgulayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Küresel ölçekte saygınlığını artırma yolunda emin adımlarla yolculuğunu sürdüren Kurumumuz; bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda başarıyla temsil ediliyor.

40'ıncı yılında 'Araştırma Üniversitesi' unvanıyla akademik ve bilimsel çalışmalarına hız veren Üniversitemiz, dünya üniversitesi olma hedefi kapsamında önemli bir araştırmada daha güzel neticeler elde etti. Küresel çapta tanınırlığını ve saygınlığını artıran üniversitemizin kıymetli hocalarına ve başarıya katkı sunan tüm mensuplarımıza, bilime referans çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.