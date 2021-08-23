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Doğa'm Evimde'ye uluslararası bir ödül daha

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, uzaktan eğitim programı Doğa’m Evimde ile ülkemizi, eğitim sektörümüzü gururlandırmaya devam ediyor.

30 Dakika Önce
2021-08-23 15:54:21
Doğa'm Evimde'ye uluslararası bir ödül daha

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tüm eğitim süreçlerini dijitalleştiren Doğa'm Evimde programı ile bu kez Stevie®Ödül Programı 18. Uluslararası İş Ödüllerinin “Yılın en iyi Bilgi Teknolojileri Departmanı” kategorisinde dünya 3.sü olarak bronz ödüle layık görüldü.

Stevie® Ödülleri 2002 yılından beri, 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, Amerika'nın en prestijli organizasyonlarından biridir. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin önde gelen kurumlarının da ödül aldığı, her sene farklı jüri üyelerinin içinde bulunduğu yarışmadadünya çapında ünlü ve başarılı profesyoneller, projeleri değerlendirmektedir.

2021 Uluslararası iş ödüllerine ise dünya çapında 63 farklı ülkeden, 3.700'den fazla başvuru yapıldı.Stevie® ödül kazananları, 260'tan fazla yöneticinin ortalama puanlarına göre belirlendi. Ödüller, 8 Aralık 2021'de online etkinlikle sunulacak.

Doğa'm Evimde Bir Başarı Hikayesi

Doğa'm Evimde programı, geçtiğimiz aylarda aldığı CIO Ödülleri ve IDC Türkiye Ödülü ile başarısını tescillemişti. Stevie® Uluslararası İş Ödülleri etkinliğinde elde edilen bu başarı ile Doğa'm Evimde Programı bu yıl üçüncü kez bağımsız organizasyonlarda ödüle layık görülmüş oldu.

Jüri üyeleri tarafından harika bir girişim olarak değerlendirilen Doğa'm Evimde,iyi bir ekip çalışmasının göstergesi olarak kabul edilerek Covid-19'un zorlu sürecini çok kısa sürede çözüme kavuşturduğu için önemli bir başarı hikayesi olarak görüldü.

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Doğa'm Evimde Türkiye'nin Gururu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, dünya 3.lüğü getiren Doğa'm Evimde'nin eğitim sektörüne adını altın harflerle yazdırdığını belirterek, “Bu sadece bizim kurumumuza özgü bir başarı ve gurur kaynağı değil, tüm Türkiye'nin ve eğitim sektörünün gururudur” dedi.

Özeren,“yaklaşık bir buçuk yıldır, yaşam koşullarımızı, ticareti, eğitimi, turizmi pandemi belirliyor. Bütün insanlığın aldığı en önemli ders, bu süreçte karşımızda duruyor: Bilim ve teknolojik gelişimin önemi! Bu alanda, ihtiyaçlar zorunluluğa dönüştü. Amerika, Avrupa'nın devülkeleri, bu ihtiyaçları karşılamakta hızlı aksiyon alamadılar.Türkiye,gerek altyapı gerekse içerik dönüşümünde, en gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi. Biz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, bunu bir adım daha öteye taşıdık. Tamamlayıcı eğitim unsurlarımız ile hem uzaktan, hem hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilik ile gerçekleştirdik. Doğa'm Evimde programı, e-doğa /m-doğa uygularımız ile fark yarattık. Bu başarının mimarları başta kurumumuzda Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Hakan İnanır olmak üzere tüm ekibini ayrıca kutlamak isterim. Eğitimdeki öncü anlayışımız, bir kez daha ödüllerle tescillendi” şeklinde konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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