Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek!

Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla yapılan sınav için başvuru ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MBSTS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart'ta yapılacak Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları devam ederken adaylar son tarih hakkında araştırma yapıyor. Mesleki açıdan kişilerin görevlerine hazır olup olmadıklarını ölçen MBSTS din görevlisi olarak çalışan kişilere uygulanan bir sınavdır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında bilmeniz gerekenler.

MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları hakkında kesin tarih verildi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapabilecek. Peki MBSTS ne zaman?

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları 25 Ocak ve 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları hakkında araştırmalar devam ediyor. ÖSYM başvuruların aday işlemleri resmi internet sitesinden yapılacağını duyurdu. Geç başvuru tarihi ise 10 Şubat 2022 olarak duyuruldu. Adayların başvuru işlemlerini başarılı ile gerçekleştirebilmesi için fotoğraflarının güncel olması ve başvuru sonunda sınav ücretini tam yatırmış olmaları gerekir.