Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirleyen puan türlerine verilen isimdir. Diş Hekimliği bölümüne girmek isteyen adaylar 2022 yılına ait taban puanlarını merak etmekte. Peki, 2022 yılının Diş Hekimliği taban puanları kaç?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavına geri sayım sürerken Diş hekimliği okumak isteyen adaylar üniversitenin taban puanlarını ve sıralamasını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Diş Hekimliği Taban Puanları 2022

Diş Hekimliği kaç yıl sürer?

Diş hekimliği fakültesinin öğrenim süresi 5 yıldır. Diş hekimliği kazanan öğrenciler 5 yıllık bir öğrenim sonrasında diş tabibi olarak mezun olurlar. Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler özel sektörde ya da devlette iş imkanına sahiptir. .