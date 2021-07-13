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Dilipak: Bu kadar üniversite yanlış bir politikaydı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü makalesinde, “Aslında bu kadar üniversite yanlış bir politikaydı; ya işsizsiniz ya da işsiz kalacaksınız!” yorumunda bulundu.

23 Dakika Önce
2021-07-13 10:32:57
Dilipak: Bu kadar üniversite yanlış bir politikaydı

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ‘işçi-memur'u üzmek istemediğini ancak bilim ve teknolojinin insanları işsiz bırakacağını söyledi.

Bugün Yeni Akit'te yayımlanan makalesinde “Ya işsizsiniz ya da işsiz kalacaksınız!” diyen Dilipak, “Hani ‘bilim' ve ‘teknoloji' hayranısınız ya, hani şu hayran olduğunuz akıllı sistemler var ya onlar sizi işsiz bırakacak. İnsansız hava araçları, kara araçlarını çok seviyorsunuz ya, o işi yapan insanlar işsiz kalacak” dedi.

Gençlerin bitirdiği bölümle ilgi iş yapmak istemediğini, ‘Beyaz yakalı' olmak istediğini, üniversiteyi bitirenin iş istemek için devlet kapısına dayandığını belirten Dilipak özetle şöyle devam etti: ”AKP döneminde herkes üniversiteli oldu!? Diplomayı alan devletin kapısına dayanıyor, iş istiyor. İş yok!
Aslında bu kadar üniversite yanlış bir politikaydı. 2 ya da 4 yıllık ‘Meslek Yüksek okulu' açarsınız. Yarı zamanlı da meslek alanında çalışır, yani uygulamalı bir meslek eğitimi. Mezun olunca da arazi verirsin, teşvik uygularsın, kendi işyerini açar, Kooperatif kurup, arkadaşları ile ortak işletmeler kurarlar. Ama yok böyle bir şey. O zaman işsiz kalacaksın kardeşim. Varlık içinde yokluk çekeceksin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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