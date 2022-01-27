DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM barış gücünün Kıbrıs'taki görev süresi 6 ay uzatıldı
Mahsun Aydın ; Müzik kariyerime nasıl başladım? Yeni başlayacaklara tavsiyeler!
EBRD, Türkiye'ye ne kadar yatırım yaptı?
Almanya Başbakanı Scholz 7 Şubat'ta Beyaz Saray'da olacak
Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı son dakika gündem
Altay hangi teknik adamla anlaştı? Altay'ın yeni teknik direktörü kim?
Gebelikte ayak ve bilek neden şişiyor?
Rusya'dan kritik açıklama: Halklar arasındaki savaş fikrini kabul etmiyoruz
Montessori eğitimi nasıl uygulanır?
Tarihler değişti! AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF telafi sınavları nasıl yapılacak?
Erdoğan: Sosyal medyada kullanılan dil felaket habercisidir
YÖKDİL sınav başvurusu ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Sınav başvuru ücreti ne kadar?
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınında 6. dalgaya girildi
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu

TIMETURK / EĞİTİM / Dikkat! 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Dikkat! 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar için tercih süresini tamamladı. Şimdi sıra sonuçlara geldi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-27 20:44:32
Dikkat! 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve
üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

Tercih süreci MEB'in açıkladığı takvime göre, 21 Ocak - 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapılacak.

Atama takvimi için tıklayın .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş