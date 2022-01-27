Dikkat! 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar için tercih süresini tamamladı. Şimdi sıra sonuçlara geldi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2022-01-27 20:44:32
Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve
üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.
Tercih süreci MEB'in açıkladığı takvime göre, 21 Ocak - 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapılacak.
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