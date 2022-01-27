Dikkat! 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar için tercih süresini tamamladı. Şimdi sıra sonuçlara geldi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...