Dijital Okuryazarlık Nedir, Neden Gerekli?

Son zamanlarda adını çokça duymuş olduğumuz konulardan birisi de dijital okuryazarlıktır. Dijital okuryazarlık akıllı cihazlar gibi birçok dijitalin ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulması ve anlaması olarak tanımlanmaktadır. Dijital okuryazarlık genç kitlenin dijital medyayı akıllıca, güvenli ve ahlaki yollarla katılmalarını sağlama amacı taşımaktadır. Sizler için dijital okuryazarlık hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Dijital okuryazarlık nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dijital okuryazarlık için belli aşamalar neler? İşte tüm detaylar…

Dijital çağın bizlere katmış olduğu en önemli avantajlardan birisi de teknoloji cihazların hayatımızı kolaylaştırabilmesi ve her türlü bilgi birikimi sağlamasıdır. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu avantajlardan yararlanabilmek için dijital okuryazarlığı becerisine sahip olmak en temel amaçlardan birisidir. Bu tür teknolojiler özellikle gençler tarafından yaygın olarak kullanıldığından dolayı, gençlerin dijital okuryazarlık hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dijital okuryazarlık becerileri neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Dijital okuryazarlığın faydaları işte detaylar.

Dijital Okuryazarlık Nedir?

Akıllı cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, paylaşabilme becerilerine dijital okuryazarlık olarak tanımlanmaktadır.

Dijital Okuryazarlık İçin Belli Aşamalar

Dijital okuryazarlık, anlatılanlardan farklı olarak da 3 aşaması mevcut. Bu aşamalarda genellikle; okuryazarlığın bilgiyi kullanma, anlayabilme ve üretebilme gibi konuları ortaya çıkmakta. Dijital okuryazarlık aşamaları şu şekildedir;

Doğru Şekilde Kullanım

Dijital okuryazarlıktaki bir diğer aşama ise kişilerin teknolojik cihazları yeterli kullanımına bakılır. Teknik detaylarda sahip olduğu bilgilerin hepsini kapsamaktadır. Buradaki amaç yeterli becerinin sağlanması ve dijitalin doğru bir şekilde kullanılmasıdır.

Kullandığını Anlayabilme

Dijital okuryazarlık alanında bir diğer aşama ise kullandığını anlayabilme aşamasıdır.

Bu alanda dijital olayları doğru görmek kadar, anlamak da gerekmektedir. Kullandığını anlayabilme konusunda hem bireysel hem de toplum olarak düşünmek ve hareket etmek gerekmektedir. Dijitali doğru okumamızda anlama unsuru en temel konulardan birisi ve anlayabilmemizdeki en büyük ölçüttür. Kazanılan anlama yetisi ile beraber karşımıza çıkan olaylara da farklı açıdan bakmanız kolaylaşır.

Üretebilme Yetisi

Dijital okur yazarlığın son aşamalarından biri de üretmedir. Bir iletişime geçilebilmesi için üretim yetisinin muhakkak olması gerekmektedir. Üretim yapabilmek ya da ortaya bir şey çıkarabilmek, internet kullanımından farklıdır. Dijital mecralarda içerik üretebilme sizlere iyi bir kariyer hedefi sunar ve birçok fırsat kapısını sizlere açar. Yapacağınız üretimler; yazma, video, görsel hazırlama şeklinde yapılmalıdır.

Dijital okuryazarlık becerileri

Dijital okuryazarlığı becerileri genellikle şu şekildedir; Çeşitli türden medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleme, değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerileri mevcuttur.

Dijital okuryazarlığın faydaları

Dijital okur yazarlığı faydaları oldukça fazladır. Bunlar arasında; doğru şekilde kullanım, anlama ve üretim yapma imkânı sağlamakta. Birden çok kişiyle etkileşim içine girme, dijital cihazların daha etkin ve doğru kullanılmasında yardımcı olabilme gibi birçok faydası bulunmaktadır.

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