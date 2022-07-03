DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS sınav sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğrencinin ter döktüğü DGS sona erdi. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki ama DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen DGS takvimi...

Binlerce öğrencinin ter döktüğü DGS sona erdi. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki ama DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen DGS takvimi

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS kaç dakika sürüyor?

DGS sınavı 135 dakika sürüyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor.

DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

3 Temmuz Pazar günü yapılan DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alınarak, 12 Ağustos 2022 tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.