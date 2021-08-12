DGS'de baraj var mı? DGS'de kaç puan ile yerleşilir? DGS ile yerleşmek için kaç puan almak gerekir? 200 binden fazla kişi 2021 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katıldı. 11 Ağustos'ta DGS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar aldıkları puanla seçtikleri bölüme yerleşip yerleşemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki DGS'de yerleşebilmek için en az kaç puan almak gerekiyor?

DGS'de baraj var mı? DGS'de kaç puan ile yerleşilir? 200 binden fazla kişi 2021 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katıldı. 11 Ağustos'ta DGS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar aldıkları puanla seçtikleri bölüme yerleşip yerleşemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki DGS'de yerleşebilmek için en az kaç puan almak gerekiyor?

Yüz binlerce kişi 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitime tamamlamak için DGS sınavına girdi. DGS sonuçları da 11 Ağustos'ta açıklanarak adaylara duyruldu. Sonuçları alan adaylar kaç puanla yerleşeceklerini araştırıyor.

DGS'de baraj var mı?

DGS'de baraj uygulaması bulunmuyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

DGS ile yerleşmek için kaç puan almak gerekir?

2021 DGS taban puanları henüz belli değil. DGS konusunda taban puanlar konusunda fikir sahibi olmak isteyenler 2020 DGS taban puanlarına bakabilir. 2020 yılındaki yerleştirmelerde en küçük ve en büyük puanlar üniversite üniversite duyurulmuştu. 2021 DGS tercihleri 2020 yılı taban ve tavan puanlarına göre yapılacak. İşte 2020 taban puanları;

DGS taban puanlar için tıklayın...

DGS'de kaç puan ile yerleşilir?

DGS tercihlerinde kaç puan ile yerleşileceği henüz net değil. Sıralamada üstlerde olan adayların yerleşme şansları oldukça yüksek olur.

2021'de DGS'ye kaç kişi girdi

2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 2021'de DGS'ye 290 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Bunların ne kadarı sınava girdiği ise henüz açıklanmadı.

2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavının sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfasından duyuruldu. Sonuçlarını alan öğrenciler için tercih sürecinin önü açıldı. DGS tercihleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak eylül ayında başlaması bekleniyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.