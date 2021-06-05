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Darüşşafaka öğrencileri, ABD'den '7 ödül' ile döndü

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri katıldıkları Light Millenium 'J.U.C. Awards'; Medya, Araştırma ve Yazılı Düşünsel Ürünler dallarında gençlere yönelik ve teşvik amaçlı yarışmadan, her dalda ödüllerle döndü.

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Google News - Timeturk
05.06.2021 13:52:55
Darüşşafaka öğrencileri, ABD'den '7 ödül' ile döndü

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri katıldıkları Light Millenium "J.U.C. Awards"; Medya, Araştırma ve Yazılı Düşünsel Ürünler dallarında gençlere yönelik ve teşvik amaçlı yarışmadan, her dalda ödüllerle döndü.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan yarışmaya katılan 7 öğrencinin tümü ödül kazandı:

Araştırma dalında ;

- Sevinç Orman / Birinci

- Nazlı Eren / İkinci

- Zeynep Bayraktar / Üçüncü

Yazılı Düşünsel Ürünler dalında ;

- Begüm Serttaş / İkinci

- Esma Nur Sarı / Üçüncü

- Menekşe Ezgi Akyol / Mansiyon

Medya dalında ;

- Ahmet Yasir Destebaşi / Mansiyon

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Ödül töreninin açılışında Darüşşafaka'yı tanıtan bir konuşma yapan Darüşşafakalılar Derneği Eski Başkanı Davut Ökütçü, “Darüşşafaka'nın kurucuları daha en baştan eşitlikçi bir anlayışla, cinsiyet ayırımı yapmadan Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonunu ilke edinmiş, bugün Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerinden SDG#4 ve SDG#5i 158 yıl önce ve BM kuruluşunun ¾ yüzyıl öncesinden benimsemiştir” dedi.

Yarışmaya katılan tüm Darüşşafakalı öğrencilerin başarılı olduklarına dikkat çeken Davut Ökütçü, "Kardeşlerimizin, Light Millennium gibi, küresel düzeyde insanlığın gelişimi için faaliyetlerini sürdüren önemli bir sivil toplum kuruluşunun yarışmasından başarıyla çıkmalarından gururlandık" dedi ve ekledi:

"Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerini benimseyerek, hayatın her kesiminden düşüncelerin gelişimini destekleyen Light Millennium, dünya vatandaşlarını, farklı kültür ve inançlardan insanlar arasında daha iyi anlayışı geliştirmeye yardımcı olacak fikirleri ve deneyimleri uygun bir sanatsal ortamda sunmaya çağırıyor. Bu yaklaşımla düzenlenen J.U.C Ödülleri organizasyonuna katılan kardeşlerimizin her birinin, düşünce ürünleriyle katıldıkları dallarda öne çıkmaları, yalnızca Okulumuz'un değil, tüm Türkiye'nin gururudur."

Light Millennium New York merkezli (2001), insanlığın gelişimini ilke edinen ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birimi (#UNDGC_CSO) tarafından tanınan ve 2005 yılından itibaren aktif bir üyesi olan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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