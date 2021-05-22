Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman? 2021 Darüşşafaka sınavı ertelendi mi?

2021 Darüşşafaka sınavı ertelendi mi? Anne ya da babası hayatta olmayan ancak eğitim hayatı parlak olan öğrencilerin maddi durumlarının el vermemesi nedeniyle eğitim hayatlarından kopmalarını engellemek için yapılan Darüşşafaka sınavının ertelendiği açıklandı. Peki Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Darüşşafaka sınavı ne zamana ertelendi? Darşaşfaka bursluluk ve yatılı eğitim sınavı 20 Haziran 2021, saat 10.00’da yapılacak. Peki Darüşşafaka bursluluk sınavı hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka bursluluk sınavı 28 il merkezinde yapılacak.

2021 Darüşşafaka sınavı ertelendi mi? Anne ya da babası hayatta olmayan ancak eğitim hayatı parlak olan öğrencilerin maddi durumlarının el vermemesi nedeniyle eğitim hayatlarından kopmalarını engellemek için yapılan Darüşşafaka sınavının ertelendiği açıklandı. Peki Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Darüşşafaka sınavı ne zamana ertelendi? Darşaşfaka bursluluk ve yatılı eğitim sınavı 20 Haziran 2021, saat 10.00'da yapılacak. Peki Darüşşafaka bursluluk sınavı hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka bursluluk sınavı 28 il merkezinde yapılacak.

Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında önce tam kapanmaya ardından da kademeli kapanamaya geçildi. Kademeli kapanma döneminde de bazı sınavlar ertlendi. Darüşşafaka bursluluk sınavı da ertelenen sınavlar arasında. 2021 yılında Darüşşafaka bursluluk sınavına girmek isteyen binlerce öğrenci ve veli de Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? diye araştırmaya başladı. Darüşşafaka sınavının 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı ancak korona tedbirleri kapsamında sınavın 20 Haziran 2021'e ertelendiği açıklandı.

2021 Darüşşafaka sınavı ertelendi mi?

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bazı sınavlar ertelendi.Peki Darüşşafaka sınavı ertelendi mi? 2021 yılı Darüşşafaka sınavı da ertelenen sınavlar arasında yerini aldı. Sınav 20 Haziran'da yapılacak.

2021 Darüşşafaka sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

Ertelenerek 20 Haziran 2021'de yapılması planlanan Darüşşafaka sınavı son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak duyuruldu.

DARÜŞŞAFAKA BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

2021 Darüşşafaka sınavı hangi illerde yapılacak?

2021 Darüşşafaka sınavı Türkiye'nin 28 il merkezinde yapılacak. İşte o iller; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van. Maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

2021 Darüşşafaka sınavı başvuru şartları neler?

1- T.C. vatandaşı olması

2- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

3- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

4- 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

5- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

2021 Darüşşafaka sınavı için gerekli belgeler

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru Formu (doldurulmuş)

Darüşşafaka nedir?

Darüşşafaka, İstanbul'da kuruluşu 1863 yılına dayanan parasız, yatılı, karma öğretim kurumudur.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1863 yılında faaliyete geçen Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kurulmuştur. Kelime anlamı "Şefkat yuvası" olan kurumda, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, sınavla seçilmiş öğrencilere dokuz yıllık, tam burslu, yatılı öğrenim verilmektedir.

Okulun temeli, 30 Mart 1863 tarihli Padişah fermanı ile kurulan ve Osmanlı Devleti'nde eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye"nin (İslam Okutma Kurumu) Kapalıçarşı'daki çırakları eğitmek için yürüttükleri çalışmalara dayanır. Bu çalışmaların başarılı olması üzerine eğitimin kapsamı değiştirilmiş ve okul, Fatih'te inşa edilen binasında 1873 yılında faaliyete geçmiştir.

Eğitim içeriği kuruluşundan beri çağın gereklerine göre değişen ve kimi zaman telgraf mühendisi, kimi zaman öğretmen yetiştiren bir okul işlevi gören bu kurumdan 1873-1884 yılları arasında mezun olanlar yüksekokul mezunu sayılmıştır. Günümüzde okul, eğitimi Maslak'taki binasında sürdürür; lise bölümü "Özel Darüşşafaka Lisesi" adını taşır ve kolej statüsündedir. Öğrencilere sunduğu eğitim ve sosyal imkanlar açısından ülkenin en iyi eğitim kurumlarından birisi kabul edilir

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