Dakar'ın en büyük Kur'an okulunda 117 hafız icazet aldı

Senegal'in başkenti Dakar'ın en büyük Kur'an okulu Ahmed Sakhir Lo Enstitüsü'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 117 öğrenci, dilerse ilk ve ortaöğrenimini enstitü bünyesindeki okullarda tamamlayabilecek

Senegal'in başkenti Dakar'ın en büyük Kur'an okulunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Dakar yakınlarındaki Boune köyünde bulunan Ahmed Sakhir Lo Enstitüsünde 117 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve "Hafla" adı verilen icazet törenine, öğrenciler, veliler, Batı Afrika ülkelerinden din adamları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve Filistin'in Dakar Büyükelçiliğinden diplomatların hazır bulunduğu törende, çocuklardan oluşan ilahi korosu çeşitli eserler seslendirdi, geçen dönemlerde icazet alan hafızlar ve enstitüde görevli hocalar konuşmalar yaptı.

Yaşları 9 ila 13 arasında değişen 117 öğrenci, duaların ardından icazetlerini aldı.



Törenden sonra AA muhabirine konuşan icazet alan öğrencilerden Ousmane Cisse, 2 yıllık eğitimin sonunda hafız olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Cisse, kendisini yetiştiren hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

Öğrencilerden Mariama Sarr da heyecanını kelimelerle ifade edemediğini ve hayattaki en büyük ödülün hafızlık olduğunu dile getirdi.



Enstitü Direktörü Mamadou Niang da "Bu vesileyle öğrencilerimize kucak açan Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. Enstitümüzden mezun olan öğrencilerin bir kısmı lise ya da yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlıyor. Üstelik birçok Türk vakıf da hem bizi çeşitli projelerimizde destekliyor hem de çeşitli yardımlarda bulunuyorlar. Türkiye'ye müteşekkiriz." dedi.

Senegal'in Kur'an okulları: Daaralar

Dakar'ın Pikine banliyösünde 1995'te kurulan Ahmed Sakhir Lo Enstitüsünün halihazırda 2 binden fazla öğrencisi bulunuyor.

Her yıl ortalama 100-120 hafızın yetiştiği enstitüde, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, enstitü bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptırabiliyor.

Enstitüdeki ilk ve orta dereceli okullarda, ülkedeki eğitim müfredatının yanı sıra ileri derece Arapça, İngilizce, bilgisayar eğitimi veriliyor.



Senegal'de ulusal dil Wolofçada "Daara", ülkenin diğer resmi dili Fransızcada "ecole coranique" ismiyle de bilinen Kur'an okullarında hafızlık eğitimi genellikle 4-7 yaş aralığında başlıyor.

Büyük ölçüde yatılı şekilde eğitim veren bu okullarda bir öğrencinin hafızlık icazeti alabilmesi için ortalama 2-3 yıl gerekiyor.

Bu okullarda Kur'an eğitimi verenlere yerel dilde "marabout", öğrencilere ise "talibe" deniliyor.



Hafızlık eğitimini tamamlayanlar, daha sonra öğrencisi oldukları Kur'an okulunda, ilkokul, ortaokul ve liseye devam edebiliyor.

Bu öğrencilerden bir kısmı Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Sudan ve Türkiye gibi ülkelere gidip burada tıp, mühendislik, iktisat ve ilahiyat fakültelerinde lisans eğitimi alıyorlar.

Senegal Kur'an Okulu (Daara) Dernekleri Ulusal Federasyonunun 2018 rakamlarına göre, nüfusun yüzde 46'sının 15 yaşın altında olduğu ülkede, 16 bin 800 Kur'an okulu bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.