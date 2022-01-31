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TIMETURK / EĞİTİM / Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. '

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. '

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de öğretmen ataması töreninde konuştu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek bütçenin eğitime ayrıldığını ifade etti.

2 Saat Önce
2022-01-31 17:51:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı.

"BÜTÇELERDE EN YÜKSEK PAYI DAİMA EĞİTİME AYIRDIK"

Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. Derslik sayımızı 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Öğretmenlerimize, mesleklerini huzurla yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel bir çaba harcadık.

Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke 'dir.

Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atıldı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız.

Çocuklarımızın eğtime erişimini kolaylaştırmak için kitapları ücretsiz hale getirdik. Şimdiye kadar 4 milyon adede yakın ders kitabını öğrencilere ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yardımcı kaynak kitapları da Milli Eğitim Bakanlığı basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı.

TBMM'de görüşmeleri süren öğretmenlik meslek kanunu diğer kazanımlar yanında lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Şimdiden eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. .

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