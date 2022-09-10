Çukurova Üniversitesi Bölümleri Neler? Ön lisans Hangi Bölümleri Var?
Çukurova üniversitesinde 2 yıllık bölümler neler? Çukurova üniversitesi lisans bölümleri hangileri? Çukurova üniversitesinde hangi bölümler var? Adana ilinde bir devlet üniversitesi olan Çukurova üniversitesi hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-10 23:53:58
Çukurova Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları
Ağız ve Diş Sağlığı
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ)
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Avcılık ve Yaban Hayatı
(Aladağ Meslek Yüksekokulu)
Bahçe Tarımı
(Pozantı Meslek Yüksekokulu)
Bahçe Tarımı
(Kozan Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Kozan Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Kozan Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Teknolojisi
(İmamoğlu Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Kozan Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Yumurtalık Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(İmamoğlu Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (KKTC Uyruklu)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi
(Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Emlak Yönetimi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Harita ve Kadastro
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
İç Mekan Tasarımı
(Adana Meslek Yüksekokulu)
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
Laboratuvar Teknolojisi
(İmamoğlu Meslek Yüksekokulu)
Madencilik Teknolojisi
(Aladağ Meslek Yüksekokulu)
Makine
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Makine
(Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Makine
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
Makine (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Kozan Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Pozantı Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Organik Tarım
(Yumurtalık Meslek Yüksekokulu)
Ormancılık ve Orman Ürünleri
(Aladağ Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Pazarlama
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Seracılık
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Su Altı Teknolojisi
(Yumurtalık Meslek Yüksekokulu)
Tarım Makineleri
(Ceyhan Meslek Yüksekokulu)
Tekstil Teknolojisi
(Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Tekstil Teknolojisi
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(Karaisalı Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Yumurtalık Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Pozantı Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Adana Meslek Yüksekokulu)
Yaşlı Bakımı
(Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Yerel Yönetimler
(Kozan Meslek Yüksekokulu)
Çukurova Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları
Almanca Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonometri (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe Grubu Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fransızca Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Grafik
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İç Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
İç Mimarlık (KKTC Uyruklu)
(Mimarlık Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İletişim Bilimleri
(İletişim Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
İstatistik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İstatistik (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme
(Kozan İşletme Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Jeoloji Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Maden Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Ceyhan Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Maliye (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Otomotiv Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mimarlık Fakültesi)
Psikoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(İletişim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Spor Yöneticiliği
(Spor Bilimleri Fakültesi)
Su Ürünleri Mühendisliği
(Su Ürünleri Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Tekstil Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Tekstil ve Moda Tasarımı
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Tıp (KKTC Uyruklu)
(Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu))
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(Ziraat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Veterinerlik
(Ceyhan Veteriner Fakültesi)
Zootekni
(Ziraat Fakültesi)
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