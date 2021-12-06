Çocuğunuzun öğrenememesinin 7 sebebi

Çoğu ebeveyn, akademik olarak çocukları için en iyisini ister. Ne yazık ki, çocuğunuzun akademik programlarından en iyi şekilde yararlanmadığını fark edebileceğiniz zamanlar olacaktır. Eğer öyleyse, aşağıdaki nedenlerden biri olabilir.

Bir ebeveyn olarak çocuğumuz mücadele ederken biz de mücadele ediyoruz. Onlara yardım etmek ve durumlarını iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz, böylece sadece geçinmekle kalmazlar, aynı zamanda gelişirler. Çocuğunuzun akademik programında geride kaldığını fark ederseniz, Oxford Learning, bunların kökte olabilecek en tipik nedenler olduğunu söylüyor.

1. Yeterince zorlanmıyorlar

Bir çocuk okul programı tarafından yeterince zorlanmazsa, bu onların motivasyonunu kaybetmelerine neden olabilir. Buna karşılık, notları zarar görebilir. Çocuğunuzun malzemeyi kesinlikle kaldırabileceğini, ancak çaba sarf etmediğini fark ederseniz, nedeni bu olabilir.

2. Malzemeyi anlamıyorlar

Bazen çocuklar aynı materyali denemeye devam edip de zor bulmaya devam ettiklerinde geri çekilir ve vazgeçerler. Bunu fark ederseniz, yeni bir yaklaşım denemenin veya bir öğretmen bulmanın zamanı gelmiş olabilir.

3. Dikkatleri dağılıyor

Okullar ve sınıflar, odaklanmayı zorlaştırabilecek dikkat dağıtıcı ve uyaranlarla doludur. Çoğu zaman bu sorun, fark edilmesi kolay, ancak çözülmesi daha zor olan bir sorundur. Bununla birlikte, çocuğunuza yeniden odaklanma konusunda koçluk yapabilirsiniz.

4. Uyumsuz öğrenme stili

Öğretmenin çocuğunuzun öğrenme stiliyle uyuşmayan belirli bir öğretme yöntemi varsa, bu kesinlikle işleri zorlaştırabilir. Birinin bir şeyi ne kadar anlamasını sağlamaya çalışsanız da, teslimat kapalıysa, bu onu zorlaştırabilir.

5. Yeterince dinlenmemek

Düzgün dinlenme çok önemlidir, çünkü kendimizi yenilememizi ve canlandırmamızı sağlar. Öğrenmek ve diğer alanlarda gelişmek için ona ihtiyacımız var. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, farklı uyku ihtiyaçları olacaktır. Doktorlarına danışın.

6. Doğru beslenmemek

Tıpkı uyku gibi, beslenme de çocuğun ihtiyaç duyduğu temeldir, yoksa başka hiçbir şey işe yaramaz. Çocuğunuzun evde doğru beslenmesini ve iyi ve dengeli bir kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğünler yemesini sağlayın, böylece çalışmalarına odaklanabilirler.

7. Düzensizlik

Düzensiz bir çalışma alanı, çocuğun odaklanmasını zorlaştırabilir. Ve eğer çocuğunuz sınıfa kargaşa içinde geliyorsa, bu onun ihtiyaç duyduğu şeyi bulmasını ve çalışmalarına başlamasını zorlaştıracaktır.

Kaynak: awarenessact-com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.