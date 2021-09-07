Çocuğa okulu sevdirme metodları

Yüz yüze eğitime her çocuk kolay adapte olamayabilir. Çocuğa okulunu sevdirebilmek biraz de ebeveynlerin elinde.

Yüzyüze eğitim başladı. Anne ve babalar çocuklarını bu yeni eğitim sezonuna maddi ve psikolojik açıdan da hazırlayabilmek için önemli bir gayret içerisinde. Kimi zaman tatiller bölünüyor kimi zaman iş ve çalışma planlamalarımızı okulların açılış sürecine göre dizayn ediyoruz.

Peki okulların açılışında çocuğu nasıl yaklaşılmalı ve onu tam olarak eğitime hangi yöntemlerle hazırlamalıyız.

Eğitim uzmanlarının değerlendirmesine göre çocuklar maddiyattan ziyade psikolojik açıdan iyi hazırlandıkça okullarını daha çok sevecektir.....

Tatil planınız okula endeksli olmalı

Okula çocuğu hazırlamak için yas süresince tatilde iseni, henüz dönme aşamasında iseniz; Tatilde olduğunuz süre boyunca arada bir çocuklarınızla okul hakkında sohbet edin. Yakında eve döneceğinizi, okulun başlayacağını ona hatırlatarak ruhsal açıdan kendini buna hazırlamasını sağlayabilirsiniz. Ebeveynler maddi değil manevi boyutta bir yaklaşımı önceliklemeli.

Pozitif yönleri ön planda tutun

Tatilde olduğu süre boyunca eğlenen, gün boyu gönlünce oynayan çocuğunuza ara sıra okulun eğlenceli yanlarından, okuldaki arkadaşlarıyla oynayacağı oyunlardan, okulda katılabileceği etkinliklerden bahsederek onun okulu da eğlenceli bir yer olarak görmesini sağlayın. "Okul aynı zamanda akşama kalınan değil eve gidilen bir kurumdur" "Öğretmenlerin de evi var" psikolojisinin anlatılması önemli.

Ders çalışmanın önemine vurgu

Tatilden çıkan çocuğunuzun bir anda derslere, ödevlere boğularak bunalmaması için onu yavaş yavaş tekrar ders çalışmaya alıştırabilirsiniz. Özellikle tatilin son günlerinde, onu eğitici aktivitelere, daha çok kitap okumaya yönlendirebilirsiniz. Eğlenebilecekleri (Tablet, bilgisayar, cep telefonu, belli zaman dilimi sınırlama kaydıyla) ortamdan sonra derse odaklayabilirsiniz.

Neler öğreneceğine odaklayın

Çocuğunuza bu sene okulda öğreneceklerinin ona hayatta ne kadar faydalı olacağından bahsedebilirsiniz, ama bunu sıkıcı ve didaktik bir tonda yapmamaya özen gösterin. Okulda öğrenecekleri sayesinde daha olgun ve özgür bir birey olacağını ona açıkça anlatırsanız okula gitmek için daha hevesli olacaktır.Çocuğun ileriye dönük hayallerini okula gidişle kurgulayarak anlatabilirsiniz.

Alışveriş "kendinden" hissettirir

Okulun yeni senesinde kullanacağı çantayı, kalem kutularını, defterleri, kitapları, kalemleri almak her çocuğun hoşuna gider. Onu okul alışverişine çıkararak yeni dönemi hevesle beklemesini sağlayabilirsiniz.Kendisi için eğitim ürünlerinin alındığını hissetmeliler.

Okul arkadaşlıkları tanımlaması

Çoğu çocuk tatil sonunda derslerden çok sınıf arkadaşlarını özlemiş olacaktır. Çocuğunuzun okul açılmadan önce arkadaşlarıyla buluşmasını sağlayarak, okulun açılmasını ve arkadaşlarıyla beraber olmayı dört gözle beklemesini sağlayabilirsiniz.Arkadaşlık ortamını vurgularken ev ve okul arkadaşlık gruplarıyla kopukluğun olmayacağı hususunun altını da çizmelisiniz.

İlgi alanlarına yoğunlaşma

Çocuğunuzu okula motive etmenin en güzel yollarından biri ona okulda ilgi alanları hakkında bilgiler edinebileceğini anlatmaktır. Mesela çocuğunuz uzaya, uzay araçlarına meraklıysa okulda uzayla ilgili birçok bilgi edinebileceğini anlatabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.