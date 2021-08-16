Çınar Koleji Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Türkiye’nin en prestijli okullarından Çınar Koleji, “Eğitim Sevgiyle Başlar” anlayışıyla yola çıkarak 1995 yılında İstanbul- Bağcılar ilçesinin ilk özel okulu olarak eğitim-öğretim faaliyetine başladı.

Çınar Koleji ailesi, TEOG ve LGS sınavlarına giren aday öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında ağırlamanın heyecanını yaşamakta. Öğrencilere birçok imkân sağlayan Çınar Kolejihakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Çınar Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesine kayıt için kaç puan almak gerekiyor?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Çınar Kolejinden hangi bölümler mevcut? İşte tüm detaylar…

Özel Çınar Koleji yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmakta.Çınar Koleji, kayıtlı öğrencilerine birçok çeşitli imkân sağlamakta. Kulüp çalışmaları ve diğer ders dışı sosyal faaliyetler ile çocukların bireysel farklılıklarını keşfetmeyi sağlamakta. Profesyonel eğitim kadrosu ile öğrencilere en iyi şekilde eğitim imkânı sunmakta.

Ayrıca öğrenciler için servisi de mevcuttur. Öğrenci servisigeniş bir lokasyona hitap etmektedir. Çınar Koleji ücretleri yaş guruplarına göre 15.500 TL ile 28.650 TL arasında değişmektedir.Çınar Kolejinin öğrenci kapasitesi nedir?Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kayıt işlemi için ne gerekli? İşte tüm detaylar…

Çınar Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesine kayıt için kaç puan almak gerekiyor?

Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul için;

Çınar Koleji sınavla öğrenci almamaktadır. Fakat öğrenci kaydolmadan önce rehberlik uzmanı ve ilgili müdür yardımcısı ile görüşme sağlamalı. Ardından ara sınıf geçişlerinde öğrencinin not dökümü ile ilgili bir belge istenir. Daha sonra kayıt işlemleri gerçekleşir.

Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi için;

-Çınar Koleji Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak için öğrencinin TEOG sınavından en az 350 puan alması gerekmektedir.

-Fen Lisesi kayıtları içinde aday öğrencinin TEOG sınavından en az 450 puan alması şartı gerekmektedir.

Çınar Kolejinden hangi bölümler mevcut

Çınar Kolejinde, Anadolu ve Fen Lisesi mevcuttur.

Anadolu Lisesi'nde Eşit Ağırlık ve Sayısal bölümleri bulunmakta.

Başakşehir Kampüsü'ndeise Eşit Ağırlık, Sayısal ve Yabancı Dil bölümü bulunmakta.

Kayıt işlemi için neler gereklidir?

Çınar Kolejine kayıt yapacak olan öğrenciler, kayıt işlemi için 1 adet kimlik fotokopisi getirmelilerdir.

Çınar Kolejinin öğrenci kapasitesi nedir?

Başakşehir Kampüsü için;

Anasınıfı: 64

İlkokul: 529

Ortaokul: 620

Anadolu Lisesi: 743

Fen Lisesi: 86

Esenyurt Kampüsü için;

Anaokulu: 140

İlkokul: 408

Ortaokul: 408

Anadolu Lisesi: 384

Fen Lisesi: 58

Çekmeköy İlköğretim Kampüsü için;

Anaokulu: 64

İlkokul: 182

Ortaokul: 184

Çekmeköy İlköğretim Kampüsü için;

Anadolu Lisesi: 384

Fen Lisesi: 46

Malatya Kampüsü için;

Anasınıfı: 80

İlkokul:359

Ortaokul: 308

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