Canlı derste öğrenci yoksa ek ders ücreti alınır mı? Öğrenci gelmezse ek ders ücreti kesilecek mi?

Canlı derste öğrenci yoksa ek ders ücreti alınır mı? Milyonlarca öğretmen korona virüs demeden öğrencilerine eğitim vermek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak yaşanan yeni gelişme öğretmenlerin bu süreçte canını biraz sıkmışa benziyor. MEB ek ders ücreti alınabilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması gerektiğini belirtti. Peki öğrenci gelmezse ek ders ücreti kesilecek mi? Bu durumda öğrenci derse gelmezse öğretmenler ek ders ücreti alamayacak. Hiçbir öğrenci canlı derse ya da uzaktan eğitime katılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak.

Canlı derste öğrenci yoksa ek ders ücreti alınır mı? Milyonlarca öğretmen korona virüs demeden öğrencilerine eğitim vermek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak yaşanan yeni gelişme öğretmenlerin bu süreçte canını biraz sıkmışa benziyor. MEB ek ders ücreti alınabilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması gerektiğini belirtti. Peki öğrenci gelmezse ek ders ücreti kesilecek mi? Bu durumda öğrenci derse gelmezse öğretmenler ek ders ücreti alamayacak. Hiçbir öğrenci canlı derse ya da uzaktan eğitime katılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak.

Korona virüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenler de hem okulda hem de evlerinde öğrencilerine ders anlatabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak havaların da ısınmasıyla öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine katılımları günden güne düşüyor. Öğretmenler de öğrenci gelmezse ek ders ücreti alamayacağı korkusunu yaşıyor. Milyonlarca öğretmen ek ders ücretlerinin kesilip kesilmeyeceği endişesi ile bilgisayarı açıyor.

Canlı derste öğrenci yoksa ek ders ücreti alınır mı?

Öğretmenler, eğer öğrenciler derse gelmezse ek ders ücreti alıp alamayacağını merak ediyor. Peki canlı derste öğrenci yoksa ek ders ücreti alınır mı? MEB ek ders ücretinin ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması veya görevin yapılmış sayılacağı haller bakımından kararla belirlenen koşulların oluşması şartının bulunduğunu kaydetti.

Öğrenci gelmezse ek ders ücreti kesilecek mi?

Yani uzaktan eğitimde ya da okulda öğrenci derse gelmezse ve ders işlenmezse öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceği belirtildi.

"Yanlışkılka ödenen ek ders ücretleri geri alınır"

Ayrıca fiilen yapılmadan ya da gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretlerinin öğretmenlerden yasal faiziyle birlikte geri alınacağını belirtti.

Öğretmen ek ders ücreti verilecek mi?

Öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitime erişim sağlayamazken, Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Nisan 2021 tarihli kararı ile öğrencilerin uzaktan veya yüz yüze eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıkladı. Kararda, “Öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir” denildi.

"Öğretmenin görevi öğrenciyi derse getirmek değildir"

MEB'in açıklamasını Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ek ders ücretinin saatinin 20 TL olduğunu belirterek, “30 öğrenci var, eğer öğrenci derse gelmezse biz sana 20 TL'yi vermeyiz diyorlar. Öğretmenin görevi öğrenciyi sınıfa getirmek değildir. Okula öğrencinin gelmemesinin sorumlusu öğretmen değil, okul idarecisi ve MEB'dir” dedi. Pandemi sürecinde her gün öğretmenlerin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Yıldırım, MEB'in söz verdiği aşılama sürecini gerçekleştiremediğini ve okulları yüz yüze eğitime açtıktan sonra durumu kontrol edemeyince tekrar uzaktan eğitime geçtiğini söyledi.

Öğretmenler duruma isyan etti

Ek ders ücretlerinin kesilebileceği ihtimali karşısında öğretmenler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. Öğretmenler “Ders yapmadan ek ücret alalım demiyoruz ama öğretmenin dersine öğrenci gelmediği için maaş kesintisi diye bir şey olamaz. Evinde interneti, bilgisayarı hatta telefonu bile olmayan var. Bu öğrenciye eğitimi nasıl verebiliriz?” diye duruma tepkilerini gösterdiler

Eğitim-İş Sendikası'na 'Ek ders ücreti" yanıtı

Eğitim-İş Sendikası, ''Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, uzaktan eğitim faaliyetlerinde öğrencilerin canlı derslere katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri derslerin yapılmış sayılması ve ek ders ücreti ödenmesi'' talebi ile MEB'e yazı yazdı.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 08.04.2021 tarihli ve ''Ek Ders Ücreti'' konulu 23878737 sayılı cevabında şu ifadeler yer aldı: “Bu itibarla öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

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