Büyük bekleyiş sona erdi! 15 bin öğretmenin ataması bugün yapıldı.

Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirildi. 2022 atama yılında 33 bin 48 adayın katılımı ile 15 bin öğretmenin tercih sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”na katıldı. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirildi.

En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı.

Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı.