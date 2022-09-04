Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi sorgulama | İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı kaç dakika?

Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi sorgulama | MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılan sınavın tarihi açıklandı. Peki İOKBS sınavı kaç dakika sürecek? Sınav belgesine nereden ulaşılır? İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı kaç dakika? İşte detaylar...