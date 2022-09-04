Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi sorgulama | İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı kaç dakika?
Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi sorgulama | MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılan sınavın tarihi açıklandı. Peki İOKBS sınavı kaç dakika sürecek? Sınav belgesine nereden ulaşılır? İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı kaç dakika? İşte detaylar...
2022-09-04 11:28:52
MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılan sınavın tarihi açıklandı. Peki İOKBS sınavı kaç dakika sürecek? Sınav belgesine nereden ulaşılır? İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı kaç dakika? İşte detaylar...
Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi sorgulama
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İOKBS sınavı ne zaman?
MEB taradından yapılan açıklamalara göre İOKBS 4 Eylül saat 10.00'da yapılacak.
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 Eylül günü yapılacak olan sınavı n sonuçları 23 Eylül günü açıklanacak.
İOKBS kaçta başlıyor ve kaç dakika?
Öğrencilerin 120 dakika boyunca yapacağı sına 12:00'da sona erecek. .
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