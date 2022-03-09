Bursa'ya Mudanya Üniversitesi kuruluyor
TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.
2022-03-09 21:10:07
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.
Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak. .
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