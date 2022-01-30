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TIMETURK / EĞİTİM / Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!

Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!

Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca köyü, 120 doktor ile Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü oldu.

45 Dakika Önce
2022-01-30 14:18:07
Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!

4 çocuğun daha doktor olmasıyla, ailelerin çocuklarına sürekli komşularının çocuklarını örnek göstermesi köyde adeta domino etkisi yaptı. Böylece 350 nüfuslu Kolluca'dan, o günden bu yana 120 doktor çıktı.

100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor.

"ONLAR KÖYÜMÜZÜN GURURU"

İlk 5 kişinin köyün tüm çocuklarına örnek olduğunu belirten muhtar Mustafa Polat; "Köyde her ailede 3-5 doktor var. Mesela komşumuzun 4 oğlundan 3'ü doktor. Neredeyse doktor çıkmayan ev yok.

Buda çocukların birbirini örnek alması ve ailelerin teşviki ile oldu.Yaz ayları geldi mi köyümüz 'DR' plakalı otomobillerle dolar taşar. Bu da bizi çok gururlandırır. Köyde şuanda 92 nüfusumuz var. Çoğu okuyup köyden ayrıldı" dedi.

"OKUSUNLAR DİYE ZOR İŞLERDE ÇALIŞTIRIYORUZ"

Köylülerden Sadık Polat ise, Kayseri'de eskiden, ticarette başarılı olmayan çocuklar, 'bari okusun' diye okula gönderilirmiş. Bizde ise çocukları zor işte çalıştırıp okumaya teşvik ederler. Hal böyle olunca çocuklar okulu daha çok severlermiş.

Köyümüzden çıkan Profesörler İbrahim Gül, İsmail Polat, Melih Akyol, Cahit Gümüşer ve Abdulkadir Hasbek gibi isimler çocuklara hep örnek olarak gösterildiler. Çocuklarda onları örnek alarak okuyup doktor oldular. Şimdi Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü olduk" diye konuştu. .

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