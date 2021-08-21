Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü belli oldu; Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu, 1996'da ise doçentliğe yükseltildi. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne konuk araştırmacı olarak çalıştı.

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde profesör oldu. 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart, Gunma, Norveç Teknik ve Heriot-Watt üniversiteleri olmak üzere yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patenti bulunuyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.