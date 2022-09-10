Biruni Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var? 2 Yıllık Bölümler Neler?

Biruni üniversite lisans bölümleri neler? Biruni üniversitesi bölümleri neler? Ön lisans hangi bölümler var? 2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan Biruni Üniversitesi bölümlerine haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…