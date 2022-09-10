Biruni Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var? 2 Yıllık Bölümler Neler?
Biruni üniversite lisans bölümleri neler? Biruni üniversitesi bölümleri neler? Ön lisans hangi bölümler var? 2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan Biruni Üniversitesi bölümlerine haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-10 23:49:24
Biruni Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Anestezi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Anestezi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Anestezi (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Diyaliz (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Diyaliz (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Diyaliz (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Eczane Hizmetleri (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Elektronörofizyoloji (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Fizyoterapi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Fizyoterapi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Fizyoterapi (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İlk ve Acil Yardım (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Odyometri (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Odyometri (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Odyometri (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Optisyenlik (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Optisyenlik (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Radyoterapi (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Radyoterapi (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
- (Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu)
- (Meslek Yüksekokulu)
Biruni Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%25 İndirimli)
- (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu)
- (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
- (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
- (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ebelik (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Eczacılık (%25 İndirimli)
- (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))
- Eczacılık (Burslu)
- (Eczacılık Fakültesi (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)
- (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
- (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ergoterapi (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ergoterapi (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu)
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Tıp (%25 İndirimli)
- (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))
- Tıp (Burslu)
- (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)
- (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu)
- (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
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