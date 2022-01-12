Birçok ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ile birçok ilin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Konya'da Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verilirken Isparta'nın Yalvaç ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KONYA'DA 3 İLÇEDE OKULLARA KAR ENGELLİ

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.

ISPARTA YALVAÇ'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.