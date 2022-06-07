BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman? BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor?
BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman? MEB yaz okullarının tarihlerini açıkladı. BİLSEM için yapılan açıklamanın detayları, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Peki ama hangi öğrenciler BİLSEM'e kayıt yaptırabilir? BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor? BİLSEM başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte detaylar...
2022-06-07 12:19:20
MEB yaz okullarının tarihlerini açıkladı. BİLSEM için yapılan açıklamanın detayları, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Peki ama hangi öğrenciler BİLSEM'e kayıt yaptırabilir? BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor? BİLSEM başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte detaylar...
BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM kılavuzlarının okullara dağıtıldığını açıkladı. Özer, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini de açıklamasına ekledi.
Aynı zamanda öğrencilerin okullarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslarada başvuru hakkı bulunuyor.
BİLSEM kayıtları öğrenciler için 25 Haziran-2 Temmuz arasında yapılabilecek.
BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor?
Öğretmenlerin de ilgi gösterdiği BİLSEM kayıtları bir hafta içerisinde alınacak. Öğretmenler BİLSEM başvurusunu 13-17 Haziran tarihleri arasında yapıabilecek.
BİLSEM nedir, ne işe yarar?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.
BİLSEM ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?
BİLSEM kursları Türkiye genelinde 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta son bulacak şekilde planlandı. .
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