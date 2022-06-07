BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman? BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor?

BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman? MEB yaz okullarının tarihlerini açıkladı. BİLSEM için yapılan açıklamanın detayları, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Peki ama hangi öğrenciler BİLSEM'e kayıt yaptırabilir? BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor? BİLSEM başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte detaylar...