BİLSEM sonuç sorgulama ekranı | BİLSEM sonuçlarına nereden bakabilirim? İtiraz tarihleri ne zaman nereye yapılacak?

BİLSEM sonuç sorgulama ekranı | BİLSEM sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Başvuru kaydını oluşturan adaylar 'Bilsem sorgulama ekranı'nı araştırıyor. PEki BİLSEM sonuçlarına nereden bakabilirim? İtiraz tarihleri ne zaman nereye yapılacak? İşte detaylar...

BİLSEM sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Başvuru kaydını oluşturan adaylar 'Bilsem sorgulama ekranı'nı araştırıyor. PEki BİLSEM sonuçlarına nereden bakabilirim? İtiraz tarihleri ne zaman nereye yapılacak? İşte detaylar...

BİLSEM sonuç sorgulama ekranı

2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 29 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

İtiraz tarihleri ne zaman nereye yapılacak?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır. .