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BİLSEM Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Kariyer Meslek Programı Hazırladı
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TIMETURK / EĞİTİM / BİLSEM Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Kariyer Meslek Programı Hazırladı

BİLSEM Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Kariyer Meslek Programı Hazırladı

BİLSEM'lerde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimlerini destekleyerek onların potansiyellerine en uygun meslek seçimini yapmalarına yardımcı olmak için Türkiye'de ilk kez ardışık ve birbirini bütünleyen 'bilim ve sanat merkezleri kariyer rehberlik programları' oluşturuldu.

1 Saat Önce
2022-02-05 21:11:31
BİLSEM Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Kariyer Meslek Programı Hazırladı

5 Şubat 2022 11:29

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla hayata geçirilen, ülkenin gelişim potansiyelini oluşturan en önemli insan kaynağının başında gelen özel yetenekli bireylere yönelik kariyer rehberlik programı; özel yetenekli öğrencilerin devam ettiği bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM), onların ilgi ve yeteneklerine uygun verilen eğitimlerin yanında kariyer rehberliği de sağlayacak.

Ardışık program kapsamında bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilkokul öğrencilerine yönelik "Gelecek Farkındalığı Kazandırma Psikoeğitim Programı", ortaokul öğrencileri için "Gelecek Hazırlığı Psikoeğitim Programı" ve lise öğrencileri için "Gelecek Planlama Psikoeğitim Programı" oluşturuldu.

Uygulama kolaylığı sağlaması amacıyla psikoeğitim programlarının her biri için "Öğrenci Uygulama Kitabı" da hazırlanarak basımı yapıldı.

Kariyer rehberlik programı, gelişimsel bir yaklaşımla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin yanında azim, belirsizlikle başa çıkma, öngörü geliştirme ve psikolojik sağlamlık gibi mesleki yönelimi etkileyen kişilik özelliklerini de geliştirmeye yönelik bir içeriğe sahip. .

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