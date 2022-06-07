BİLSEM öğretmen atama kontenjanları | BİLSEM öğretmen kayıtları ne zaman?

BİLSEM öğretmen atama kontenjanları | MEB yaz okulları takviminin açıklanmasının ardından öğretmenler hangi şehirde, hangi branştan atama yapılacağını araştırmaya başladı. BİLSEM öğretmen kayıtları ne zaman? BİLSEM öğretmenler kaç derse girebilir, kaç ders seçebilir? İşte detaylar...