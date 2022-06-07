BİLSEM öğretmen atama kontenjanları | BİLSEM öğretmen kayıtları ne zaman?
BİLSEM öğretmen atama kontenjanları | MEB yaz okulları takviminin açıklanmasının ardından öğretmenler hangi şehirde, hangi branştan atama yapılacağını araştırmaya başladı. BİLSEM öğretmen kayıtları ne zaman? BİLSEM öğretmenler kaç derse girebilir, kaç ders seçebilir? İşte detaylar...
2022-06-07 13:23:15
MEB yaz okulları takviminin açıklanmasının ardından öğretmenler hangi şehirde, hangi branştan atama yapılacağını araştırmaya başladı. BİLSEM öğretmen kayıtları ne zaman? BİLSEM öğretmenler kaç derse girebilir, kaç ders seçebilir? İşte detaylar...
BİLSEM öğretmen atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer BİLSEM kurslarına ilişkin açıklamada bulundu. Öğretmenlerin başvuruları 13-17 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Başvuruların tamamlanmasının ardından kurslar 18 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
BİLSEM kursları hangi günlerde ve kaç saat?
Yapılan açıklamalara göre BİLSEM kursları;
- 18 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında,
- Hafta içi ve cumartesi günleri (6 gün),
- Günde 2 saat, haftada 8 saat,
- Ders saatleri 40 dk olacak şekilde düzenlenecek.
Atama kılavuzu ve atama kılavuzu kontenjanlarına erişebilmek için TIKLAYINIZ...
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