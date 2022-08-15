Bilkent Üniversitesi Bölümleri Neler? Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Bölümleri

Bilkent üniversitesinde hangi bölümler var? Bilkent 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler neler? İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,20 Ekim 1984 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan vakıf üniversitesidir. Bilkent üniversitesi hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.