Bilkent Üniversitesi Bölümleri Neler? Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Bölümleri
Bilkent üniversitesinde hangi bölümler var? Bilkent 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler neler? İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,20 Ekim 1984 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan vakıf üniversitesidir. Bilkent üniversitesi hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-08-15 23:30:08
Bilkent Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İdmyo)
- Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Birimi
Bilkent Üniversitesi Lisans Bölümleri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)
Fizik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)
Fizik (İngilizce) (Ücretli)
(Fen Fakültesi)
Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi (Burslu))
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi (Ücretli))
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İşletme Fakültesi)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)
Kimya (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)
Kimya (İngilizce) (Ücretli)
(Fen Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)
Matematik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)
Matematik (İngilizce) (Ücretli)
(Fen Fakültesi)
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
(Fen Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) .
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