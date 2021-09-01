Bilgisayardan kırtasiyeye geçiş

Son bir ayda kırtasiye malzemeleri aramaları yüzde 60, uçlu kalem aramaları yüzde 50, okul çantası aramaları yüzde 40 arttı.

Pandemi süreci öğrencileri eve bağımlı kılarken yüzyüze eğitime geçişe dair proje ve uygulamalar da özellikle öğrenci ve veliler için yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Bu süreçte hem sosyo-kültürel hem de ekonomik adımlar da farklılaşırken okulun açılmasıyla birlikte canlanacak oylan sektörler de bu sürece ayak uydurabilmek için adımlar atacaklar...

18 milyon öğrenci için kritik aşama

Yüz yüze eğitimden uzak kalan yaklaşık 18 milyon öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni bir sürece gidecek. Diğer yıllardan farklı olarak öğrenci ve veliler okula dönüş hazırlıklarını tamamlamak için online alışverişi tercih ediyor. Google verilerine göre, son bir ayda kırtasiye malzemeleri aramaları yüzde 60, uçlu kalem aramaları yüzde 50, okul çantası aramaları yüzde 40 arttı.

Okula dönüş için start verildi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitim 6 Eylül'den itibaren tüm kademelerde başlıyor. Uzun bir aradan sonra okula dönecekler ve okula yeni başlayacak öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Uzaktan eğitimin zorunlu hale geldiği pandemi süreci boyunca veliler ve öğrenciler eğitim için gerekli materyallere online olarak ulaştı. Google Trends verilerine göre, Türkiye'de son bir yılda internetten yapılan tablet ve bilgisayar aramalarında yüzde 60 artış yaşandı.

EBA en çok aranan ağ olmuştu

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin internette en çok arama yaptığı konuların başında geldi. Google Trends verilerine göre, “EBA canlı ders var mı?” sorgusu son 12 ayda yüzde 3 bin arttı. Eğitimin neredeyse tamamen dijital ortamda gerçekleşmesiyle bilgisayar kamerası fiyatları ve bilgisayar sandalyesi fiyatları aramaları yüzde 700 yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği ücretsiz tablet desteği için internette en çok arama yapan şehirler Adıyaman, Van, Batman, Şanlıurfa ve Ağrı oldu.

Yüz yüze eğitimin etkileri

Son bir ayda yüz yüze eğitim aramaları yüzde 500 arttı. Okul ihtiyaçlarını online alışveriş yaparak karşılayanlar kırtasiye malzemeleri aramalarını yüzde 60, uçlu kalem aramalarını yüzde 50, okul çantası aramalarını yüzde 40 artırdı. Tüketicilerin dijitalde misafir değil kalıcı olduğunu vurgulayan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “Dijitalde uzak kavramı yok. Dijital pazarlama, şirketlerin ve tüketicilerin interaktif iletişim sağlamaları ve iletişimi uzun vadeli sürdürmeleri konusunda önemli bir güç. Dijital dünya, fiziksele göre çok hızlı akan ve tüketici-üretici ilişkisinde kazanç yolları her zaman açık olan bir otoban.” yorumunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.