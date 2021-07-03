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Bilal Erdoğan: İmam Hatipler Türkiye'de örnek noktaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İmam Hatip okullarının dünya için model haline geldiğini ifade etti.

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03.07.2021 20:27:00
Bilal Erdoğan: İmam Hatipler Türkiye'de örnek noktaya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İmam Hatip okullarının dünya için model haline geldiğini kaydederek, "Bütün İslam alemi için değil bütün dünya için model okullardır. Bizler İmam Hatipliler olarak bunun farkında değiliz ki Türkiye'nin geri kalanı bunun farkında olsun. İmam Hatiplerin gerçek anlamda ne olduğunu biz çok iyi bilelim ki çevremize de doğru anlatabilelim. Onun için İmam Hatiplerimizin tanıtımında ÖNDER'e çok önemli vazife düşüyor" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen 58. Genel Kurulunda konuşan Erdoğan, "Şu an İmam Hatipler Türkiye'de örnek noktaya geldi. İmam Hatiplerde 9 yabancı dilde hazırlık sınıfı var, başka hiçbir okulda yok. Japonca hazırlık sınıfı ilk defa ve sadece İmam Hatip lisesinde var. Yüzde 5'ten öğrenci aldı. Güzel sanatlar, teknoloji, spor programları var. İmam Hatipler gerçekten bu ekosistemin, bu imam hatip camiasının sahip çıkışıyla başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. Sınava başarıların yansıdığını bugün de gördük, seneye de göreceğiz. Her yıl bu başarı artıyor ama yeter mi? Yetmez. Bu yıl 80 küsur birinci çıkmış bu sınavda. Bunlardan 3'ü İmam Hatipli. Ne kadar olması lazım? 10 tane olması lazım. Çünkü 8 öğrenciden biri İmam Hatipli ise 80 birincinden 10'unun İmam Hatipli olması lazım. Hedeflerimizi hep böyle koyacağız" ifadelerini kullandı.

İmam Hatiplere destek olanlara teşekkür eden Erdoğan, "Bizim davamız henüz bitmedi. Bu dava ucuz, kolay, vazgeçilecek bir dava değil. Bizim varoluş nedenimiz. O zaman bu salgından çıktığımız şu günlerde, davamıza yeni bir enerji ile sarılmalıyız. Bu genel kurul bunu hatırlamamıza vesile olsun" diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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