Beden eğitimi atama kontenjanı | 2022-2023 Beden eğitimi öğretmeni kaç kişi atanacak? BESYÖ atama sayısı 2023 kaç?

Beden eğitimi atama kontenjanı | Beden Eğitimi öğretmenleri kendilerine ayrılan kontenjanın artırılmasını talep ediyor. Zaman zaman sosyal medyadan da seslerini duyurmak isteyen öğretmen adayları 2022-2023 Beden eğitimi öğretmeni kaç kişi atanacak? BESYÖ atama sayısı 2023 kaç olur? gibi sorulara yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 20 bin öğretmen ataması yaptı. Atanan öğretmenler görevlerine başlarken atama bekleyen binlerce öğretmen adayı da kendilerine yeni dönemde ne kadar kontenjan yarılacağını merak ediyor.

Beden eğitimi atama kontenjanı

1 Eylül 2022 başlanan öğretmen atama sürecinde 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen ataması yapılacak. Atamalarda beden eğitimi alanı için 319 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın 31'i de milli sporcular için ayrıldı.

2022-2023 Beden eğitimi öğretmeni kaç kişi atanacak?

Yeni atamalarda Beden Eğitimş (BESYO) öğretmen atamalarının artırılması talep ediliyor. Sosyal medyada #BedenEgitimi etiketi ile binlerce kişi paylaşımda bulundu ve Beden Eğitimi öğretmenliği için kontenjanın artırılması talebinde bulundu. İşte sosyal medyada yazılan mesajlardan bazıları;

"İki senedir düşük kontenjan verilen branşlardan biri olarak bu sene hakkettiğimiz kontenjanı istiyoruz. "

"Olimpik bir sporcu ve beden eğitimi öğretmeni olarak geleceğin şampiyonlarını keşfedip profesyonel kulüplere yönlendirecek beden eğitimi öğretmenlerine verilen kontenjanın artırılmasını destekliyorum."

"Milli sporcu bir babanın evladı olarak benden eğitimi öğretmenlerimin arkasında ve yanındayım"

"Spor hayata tutunmanın bir dalıdır.. İnsanı en kötü yollardan döndürür , çıkılmaz bataklıktan çeker çıkartır."

"Spor temeli küçük yaşta başlar yetenekli öğrencilerimizi keşfetmek ve doğru yönlendirmek için beden eğitimi ve oyun dersine işin uzmanı beden eğitimi ve spor öğretmenleri girmelidir."

"GSB ile MEB arasında imzalanan protokolün kapsamı genişletilmelidir. Bu konuya beden eğitimi öğretmenleri dahil edilip ilkokulda beden eğitimi ve oyun derslerine branş öğretmeni olan beden eğitimi öğretmenleri görev almalıdır."

Yıllara göre Beden Eğitimi atamana taban puanları

ATAMA DÖNEMİ BRANŞ PUAN YILI BEDEN EĞİTİMİ ATAMA KONTENJANI TOPLAM ATAMA TABAN PUAN

2022 Beden Eğitimi 2021 288 20.000 81,73567

2022 Beden Eğitimi 2020 – 2021 351 15.000 83,15635

2021 Beden Eğitimi 2019 – 2020 540 20.000 81,92908

2020 Beden Eğitimi 2018 – 2019 711+810 40.000 76,05593

2019 Beden Eğitimi 2018 – 2019 845+781 40.000 76,72279

2018 Beden Eğitimi 2017 – 2018 673 20.000 77,01056

2017 Beden Eğitimi 2017 702 22.500 74,91026

2016 Beden Eğitimi 2016 714+460 45.000 71,66781

2015 Beden Eğitimi 2015 514-1176 52.000 67,4915

2014 Beden Eğitimi 2014 1439 40.000 69,32213

2013 Beden Eğitimi 2013 1559 40.000 66,942