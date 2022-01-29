Bazı öğretmenlerin ek ders ücretleri geri alınıyor

MEB Yazısı: Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Geri Alınacak

Milli Eğitim bakanlığı okul/kurumlara bir resmi yazı gönderdi. MEB gönderdiği resmi yazıda öğretmenlere ek ders ücreti ödemeleri için önemli bir şart sundu.

YAPILAN AÇIKLAMA:

"Bilindiği üzere daha önce benzer durumların yaşandığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yönetici ve

öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, daha önce tüm teşkilatımıza gönderilen ilgi(b, c, ç) yazılarda belirtilmiş; bu yazılarda, yönetici ve öğretmenlerin yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri de ayrıca vurgulanmıştır.



Diğer taraftan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına gönderilen "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka

Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" konulu ilgi (d) yazıda; karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin bu süreçteki eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüleceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin bu süreçteki

eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin izinli sayılamayacakları açıktır.



Bu itibarla, karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilere rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu süreçte ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin ise ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlerde uzaktan eğitim

yoluyla ders okutmaksızın salt TRT, EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları da mümkün bulunmamaktadır."

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