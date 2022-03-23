Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köyleri ile Tatvan ve Mutki ilçelerinde okullar tatil edildi. Samsun'un 4 ilçesinde, eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle ilçe merkezi ile köy okullarında eğitim öğretime 23 Mart Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı ise olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklardan dolayı ilçede yarın yatılı bölge okulları (YBO) hariç resmi ve özel tüm okulların tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Samsun

Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ilçede eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime 23 Mart Çarşamba günü ara verildiği bildirildi. AA .