Bayburt Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? Bayburt Üniversitesi Lisans, Ön lisans Bölümleri
2022 Bayburt üniversitesi bölümler neler? Ön lisans ve lisans bölümleri neler? 2022 YKS sınavının ardında gözler üniversitelerin açılan bölümlerinde. Son zamanlarda büyük bir ilgi gören devlet üniversitelerden Bayburt Üniversitesi arama motorunda en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. Bayburt üniversitesi hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte cevaplar.
2022-08-14 22:41:36
Bayburt Üniversitesinde Hangi Bölümler Var?
Ön lisans Programları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Hukuk Bölümü
- Adalet
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Adalet İ.Ö.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği İ.Ö.
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
- Gıda İşleme Bölümü
- İnşaat Bölümü
- Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
- Harita ve Kadastro
- Harita ve Kadastro İ.Ö.
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi İ.Ö.
Bayburt Meslek Yüksekokulu
Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- İlk ve Acil Yardım
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Optisyenlik
- Anestezi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İ.Ö.
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İ.Ö.
- İlk ve Acil Yardım İ.Ö.
- Optisyenlik İ.Ö.
- Sağlık Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Bakımı İ.Ö
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Gelişimi İ.Ö.
Eczane Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri
- Eczane Hizmetleri İ.Ö.
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Demirözü Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
- Yerel Yönetimler
- Kooperatifçilik
- Yerel Yönetimler İ.Ö.
Veterinerlik Bölümü
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
- Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
- Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- İlk ve Acil Yardım
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Optisyenlik
- Anestezi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İ.Ö.
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İ.Ö.
- İlk ve Acil Yardım İ.Ö.
- Optisyenlik İ.Ö.
- Sağlık Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Bakımı İ.Ö.
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Gelişimi İ.Ö.
Eczane Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri
- Eczane Hizmetleri İ.Ö.
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö.
Dış Ticaret Bölümü
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
- Maliye
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
- Maliye İ.Ö.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Aşçılık
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
- Lojistik
- Yerel Yönetimler
- İşletme Yönetimi
- Spor Yönetimi
- Lojistik İ.Ö.
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
- Bilgisayar Programcılığı
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Bilgisayar Programcılığı İ.Ö.
- Elektrik ve Enerji Bölümü
- Elektrik
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Elektrik İ.Ö.
Gıda İşleme Bölümü
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
- Özel Güvenlik ve Koruma
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö.
Tasarım Bölümü
- Grafik Tasarımı
- Grafik Tasarımı İ.Ö.
Veterinerlik Bölümü
İnşaat Bölümü
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Mekatronik
- Elektronik Teknolojisi İ.Ö.
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Lisans Programları
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İ.Ö.
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
- Türkçe Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Temel Eğitim Bölümü
- Sınıf Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İktisat
- İktisat
- İktisat İ.Ö.
- İşletme
- İşletme
- İşletme İ.Ö.
- Kamu Yönetimi
- Kamu Yönetimi
- Kamu Yönetimi İ.Ö.
Maliye Bölümü
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö.
İlahiyat Fakültesi
- İlahiyat
- İlahiyat
- İlahiyat
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İ.Ö.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
- Tarih
- Tarih İ.Ö.
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö.
Sosyoloji Bölümü
Mühendislik Fakültesi
- Makine Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Makine Mühendisliği İ.Ö.
- Gıda Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği İ.Ö.
- İnşaat Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği İ.Ö.
- Endüstri Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği İ.Ö.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik
- Beslenme ve Diyetetik İ.Ö.
Sağlık Yönetimi Bölümü
- Sağlık Yönetimi
- Sağlık Yönetimi İ.Ö.
- Hemşirelik
Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Resim
Spor Bilimleri Fakültesi
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü
- Antrenörlük Eğitimi
- Antrenörlük Eğitimi İ.Ö.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
Rekreasyon Bölümü
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Organik Tarım İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Yönetim Bilişim Sistemleri İ.Ö.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi İ.Ö.
Gümrük İşletme Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
- Antrenörlük Eğitimi
- Antrenörlük Eğitimi İ.Ö.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu .
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