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Bartın'da 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bartın'da hava nasıl olacak? Bartın hava durumu

Bartın'da 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bartın'da hava nasıl olacak? Bartın'da kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinin ardından geçtiğimiz cuma günü taşımalı eğitime ara verilmişti. Peki ama kar yağışı devam edecek mi? Bartın'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-25 14:02:14
Bartın'da 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bartın'da hava nasıl olacak? Bartın hava durumu

Bartın'da 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bartın'da hava nasıl olacak? Bartın'da kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinin ardından geçtiğimiz cuma günü taşımalı eğitime ara verilmişti. Peki ama kar yağışı devam edecek mi? Bartın'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Bartın'da 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitime, kar nedeniyle ara verilen Bartın'da, hafta içerisinde yağışlar görülecek. Fakat 27 Aralık Pazartesi günü eğitimi için henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

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Bartın Hava Durumu

Bartın'da kar yağışının ardından bazı kesimlerde güzel görüntüler oluşmuştu. Hava durumu raporlarına göre Bartın 27 Aralık Pazartesi günü bulutlu olacak. En yüksek 12 C derece ve en düşük 4 C derece olması bekleniyor. Salı günü haricinde de hafta sonuna kadar yağışlı geçecek.

Bartın'da hava nasıl olacak?

Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolu kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Bu nedenle 24 Aralık günü resmi bildiriyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtilmişti. Önümüzdeki günlerde de Bartın'da yer yer yağış ya da sağanak yağışgörülmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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