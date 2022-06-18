Barajsız ilk YKS heyecanı başladı

Milyonlarca adayın beklediği YKS'nin ilk oturumu TYT bugün yapılıyor. Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin ilk kez baraj sınırı olmadan girdiği sınav, 10.15'te başladı.

3 milyon 243 bin 425 adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

Bugün 10.15'te başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak. Yarın 10.15'te düzenlenecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne de 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak ve 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

BARAJSIZ İLK SINAV

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. .